​​​​​​​وحدات حماية المرأة تكشف سجل مقاتلة استشهدت في هجوم بمسيّرة تركية في قامشلو

أصدرت وحدات حماية المرأة (YPJ)، اليوم الأحد، بياناً إلى الرأي العام، أعلنت فيه استشهاد مقاتلة وإصابة اثنتين أخريين في الهجوم استهدف سيارة على طريق قرية سيكركا شرق مدينة قامشلو في 30 أيار المنصرم، والذي أسفر أيضاً عن استشهاد الوطني كسرى ملك.

وجاء في نص البيان:

"تهاجم الدولة التركية المرتزِقة والمحتلة بوحشية وبلا هوادة كردستان وموطن الثورة في روج آفا. إذ تستمر بشنّ هذه الهجمات المتهورة أمام أنظار القوى الدولية لسد الطريق أمام انهيار سلطتها. فثورة روج آفا التي تحققت بقيادة وقوة وإرادة المرأة وأنقذت البشرية بأسرها من مرتزقة داعش، أصبحت على الدوام هدفاً لهجمات دولة الاحتلال التركي، لكننا في وحدات حماية المرأة لن نلتزم الصمت حيال هذه التهديدات والهجمات ولن نتراجع خطوةً واحدة عن تصميمنا على الدفاع وتعزيز الثورة.

في الـ 30 من أيار استهدفت الدولة التركية المرتزِقة والمحتلة سيارةً في قامشلو بطائرةٍ مسيّرة، مما أسفر عن استشهاد رفيقتنا مزكين بوتان والوطنيّ العزيز كسرى ملك، وإصابة رفيقتنا دجلة جودي، هيفيدار درباسية.

نقدم تعازينا لعائلتي الرفيقين مزكين بوتان وكسرى ملك ونجدد عهدنا لجميع رفاقنا الشهداء بتحقيق الهدف الذي ضحّوا بحياتهم في سبيله، كما نتمنى الشفاء العاجل لرفيقتينا دجلة جودي وهيفيدار درباسية.

انضمت الرفيقة مزكين بوتان الاسم الحقيقي راحمة غزالي إلى صفوف وحدات حماية المرأة في مرحلة الحرب العنيفة في روج آفا وتلبيةً لدعوة النفير العام آنذاك. ولدت الرفيقة مزكين بوتان وترعرعت في كنف عائلة وطنية في مدينة سلماس في روجهلات كردستان. إذ كبرت على حب الوطن والبحث الدائم عن الوطن الحر والحياة الحرة.

عاشت الرفيقة مزكين سعادة وحماساً كبيراً عند انطلاق ثورة روج آفا، وتلبيةً للنفير العام توجّهت إلى هناك في المرحلة التي هاجم فيها مرتزقة داعش روج آفا بعنف، وانضمت إلى صفوف الثورة. وأعربت الرفيقة مزكين دائماً عن رغبتها في الانضمام إلى كل جبهةٍ من جبهات المقاومة. طوّرت الرفيقة مزكين بإصرار الحرية والالتزام الذي ظهر في ثورة روج آفا من أفكار المرأة المبدعة والحازمة.

إذ أصبحت مدافعةً عن فكر تحرير المرأة الذي يعزّز خط حرية المرأة وقيادية له وتعيش حياةً مليئةً بروح الرفاقية ذات المعنى والكبيرة.

نحن في وحدات حماية المرأة نقدم تعازينا لعائلة الرفيقة مزكين ونقول لهم إنّ الثأر للشهداء هو واجبنا الرفاقي وعلى هذا الأساس سيتم الثأر للرفيقة مزكين وجميع الشهداء. ومثلما قاتلت الرفيقة مزكين وقاومت بروح فدائية من أجل الدفاع عن هذه ثورة روج آفا وتعزيزها، فنحن أيضاً لن نقبل بأي تهديد على أرضنا ثورتنا ووجودنا وسنقاوم كل أشكال التهديدات والهجمات، وندافع عن وطننا.

وعلى شعبنا تولّي مهمته الوطنية في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التهديدات والهجمات العنيفة على أرضنا وشعبنا أكثر من أي وقت مضى. إنّ القضاء على الاحتلال وإحباط الهجمات سيتحققان بحرب الشعب الثورية وتبنّي الثورة.

سجل الشهيدة:

الاسم الحركي: مزكين بوتان

الاسم والكنية: راحمة غزالي

اسم الأم: ثريّا

اسم الأب: إسماعيل

مكان وتاريخ الولادة: سلماس- 1989

مكان وتاريخ الاستشهاد: قامشلو/ 30- 05 -2022".

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