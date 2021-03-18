​​​​​​​قسد: مقاتلونا أفشلوا الهجمات على ريف عين عيسى والقصف مستمر

أصدر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم، بيانًا إلى الرأي العام، حول الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحية عين عيسى.

وجاء في نص البيان:

في الـ 16 والـ 17 من آذار الجاري، قصف مرتزقة جيش الاحتلال التركي ناحية عين عيسى بشكل عنيف، وفي الـ 17 من آذار الجاري شن المرتزقة هجمات برية أيضًا على المنطقة، ففي الساعة الـ 21:30، شن المرتزقة هجومًا على قرية صيدا، أدى إلى اندلاع اشتباكات، وتصدى مقاتلونا للهجوم، وأسفرت هذه الاشتباكات عن القضاء على 3 من عناصر المرتزقة، بالإضافة إلى تدمير آلية عسكرية تابعة لهم.

ثم شن المرتزقة هجومًا على قرية معلك، واندلعت اشتباكات في المنطقة عقب تصدي مقاتلينا للهجوم، ولم يتم الحصول على معلومات حول عدد قتلى وجرحى العدو خلال الاشتباكات.

وبعد إفشال الهجومين اللذين شنهما المرتزقة، واضطرارهم إلى التراجع والانسحاب، عاود المرتزقة قصف قرى "صيدا، معلك، جديدة، والطريق الدولي الـ M4"، بشكل عنيف.

(د ج)

ANHA