ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال على زركان إلى 4 مدنيين

وأفاد مراسلنا من مدينة قامشلو بفقدان مواطن من قرية الأسدية غرب بلدة زركان وهو "محمد خير عليان البالغ من العمر 58عاماً" لحياته، بعد وصوله إلى مشفى فرمان في مدينة قامشلو؛ جراء تأثره بإصابته البليغة.

وأصيب المواطن محمد خير عليان بأكثر من 10 شظايا في أمعائه، واستمرت العملية الجراحية التي أجريت له أكثر من ثلاث ساعات ليفقد حياته حوالي الساعة ٠١:٠٠ صباحاً، حسب ما صرّح به الأطباء المشرفون على العمليات في مشفى فرمان.

ويرتفع بذلك عدد الشهداء إلى 4 أشخاص وهم "ملكة أحمد العيد 30 عاماً، ووالدتها المسنة فصلة العيد البالغة 60 عاماً" من قرية ربيعات، والمواطنين صالح حميد ومحمد خير عليان من قرية الأسدية".

هذا وتتعرض بلدة زركان وقراها الشمالية والجنوبية والغربية التابعة لمقاطعة الحسكة لقصف مدفعي عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، من قواعدها في قريتي باب الخير والداودية، والتي طالت كلاً من قرى "الأسدية، والربيعات، ومحرملة، وتل أمير، ومزرة، وتل الورد"، والأحياء الغربية لبلدة زركان وسوقها الشعبي.

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ANHA