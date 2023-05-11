الديمقراطي الكردستاني يغلق معبر سيمالكا الحدودي مجدداً

أغلقت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم 11 أيار، معبر فيش خابور الحدودي، الفاصل بين مناطق شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان، دون إخطار إدارة معبر سيمالكا.

وقال مدير العلاقات في معبر سيمالكا باز أحمد، في اتصال هاتفي لمراسلتنا أن المعبر مغلق بشكل كامل أمام حركة العبور حتى إشعار آخر بقرار من إدارة معبر فيش خابور من جانب جنوب كردستان، دون إبلاغهم بأسباب الإغلاق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق المعبر من قبل سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتحكم بمقاليد الحكم في باشور (جنوب كردستان)؛ ففي أواخر عام 2021 أقدمت سلطات الديمقراطي الكردستاني على إغلاق المعبر أمام الحالات الإنسانية والطبية والحركة المرورية بشكلٍ عام ولمدة 40 يوماً.

(آ)

ANHA