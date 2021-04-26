قوى الأمن الداخلي تنهي وجود مرتزقة الدفاع الوطني في حي طي

وخرق يوم أمس مرتزقة الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق الهدنة الدائمة التي أعلنتها قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، ما ادى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بعد رد قوى الأمن الداخلي على مصادر النيران.

وبحسب مراسلنا من حي طي، فإن قوى الأمن الداخلي تمكنت في معرض ردها على خروقات مرتزقة الدفاع الوطني للهدنة من طرد المرتزقة من الحي بشكل كامل، باستثناء مدرسة عباس علاوي التي تحولت إلى نقطة أمنية لحكومة دمشق والشوارع المحيطة بخزان المياه، لتصبح تلك المنطقة كمربع أمني لمؤسسات حكومة دمشق الأمنية، حسب قادة ميدانيين.

وأشار مراسلنا إلى أن قوى الأمن الداخلي التي انطلقت من نقاط تمركزها في الحي وصلت الى الحزام الجنوبي للمدينة، وأضحى الحي بأغلب شوارعه محررًا من الدفاع الوطني.

والمربع الأمني الذي بقيت فيه مؤسسات حكومة دمشق الأمنية والجيش هي في الجهة الجنوبية بالقرب من دوار حي طي وحي زنود على حزام مدينة قامشلو الجنوبي بعرض ١٤٥ م، وبعمق ابتداء من مدرسة عباس علاوي وباتجاه الحزام لمسافة ٣٢٥ م.

يذكر أن مرتزقة الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق شنوا مساء الثلاثاء الماضي ٢٠ نيسان الجاري هجومًا على حاجز قوى الأمن الداخلي في دوار الوحدة، مما أدى إلى استشهاد عضو في قوى الأمن الداخلي، لتبدأ اشتباكات أفضت إلى إخراج المرتزقة من حي طي.

(م)

ANHA