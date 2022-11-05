​​​​​​​قوات سوريا الديمقراطية تلقي القبض على 7 مرتزقة من خلايا داعش في دير الزور

ونشر المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اليوم السبت، خبراً حول العملية التي نفذتها ضد خلايا مرتزقة داعش في ريف دير الزور الشمالي، جاء فيه "ألقت قوات الكوماندوس التابعة لقواتنا وقوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي، القبض على سبعة إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي في بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي.

وضبطت قواتنا بحوزتهم أسلحة مختلفة وأجهزة اتصال ومعدات ووثائق تثبت صلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وتؤكد قواتنا أنها مستمرة في مكافحة خلايا تنظيم داعش الإرهابية وتفكيكها، وضبط أمن واستقرار المنطقة وحماية الأهالي وحفظ ممتلكاتهم".

(ف)