الاشتباكات في المربع الأمني بالحسكة مستمرة بشكل متقطّع

نقل مراسلونا، خلال تعقبهم للأوضاع داخل المربع الأمني في مدينة الحسكة، الذي يشهد اشتباكات متقطعة بين قوات حكومة دمشق وعناصر الدفاع الوطني التابعين لها، وسط حصار تام لمنزل متزعم الدفاع الوطني المدعو عبد القادر حمو، على لسان مصدر مطّلع: "أن قوات حكومة دمشق لا تستطيع اقتحام منزل المدعو عبد القادر حمو، بسبب التحصينات الكبيرة والمتفجرات المحيطة بالمنزل، كما أن هدفها الأساسي هو القبض عليه حيّاً للوصول إلى الملفات التي بحوزته، والمتعلقة بالإتجار بالمخدرات والفساد".

ولفت المصدر إلى أن الوضع الذي تشهده مدينة الحسكة يحتمل أن يستمر أياماً. وأن الاستهدافات العشوائية التي تطال التجمّعات السكنية المحيطة بالمربع الأمني لها غايات أخرى وهي خلق حالة من التوتر والخوف بين سكان المدنية.

وأصيب، اليوم، طفل يبلغ من العمر (9 أعوام) برصاصة طائشة في مدينة الحسكة؛ نتيجة الاشتباكات الدائرة في المربع الأمني. واستشهد أمس طفل يبلغ من العمر (عامين).

(آ أ/ م ح)

ANHA