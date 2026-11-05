مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل

ناقش مؤتمر ستار في تل تمر، خلال كونفرانسه السنوي عن عامين، حصيلة أعماله التنظيمية والاجتماعية والتدريبية والاقتصادية، والتطورات السياسية الراهنة ودور المرأة في تعزيز الحرية والديمقراطية، إلى جانب سبل تطوير العمل النسوي خلال المرحلة المقبلة.

مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل
مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل
مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل
مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل
مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل
مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل
مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل
مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل
مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل
مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل
مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل
مؤتمر ستار في تل تمر يعقد كونفرانسه السنوي ويستعرض حصيلة عامين من العمل
خبر
الخميس 5 تشرين الثاني, 2026   16:38
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عقد مؤتمر ستار في مدينة تل تمر وبلداتها، اليوم، كونفرانسه السنوي عن عامين، في قاعة مجلس عوائل الشهداء، بهدف تقييم مسيرة العمل خلال العامين الماضيين، واستعراض الأنشطة المنفذة، ومناقشة الوضع السياسي الراهن وسبل تطوير العمل النسوي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة.

وافتُتح الكونفرانس من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا جيان حسين، التي رحبت بالحاضرات، وأكدت أهمية انعقاد الكونفرانس في تقييم مسيرة العمل خلال العامين الماضيين، ومناقشة سبل تطويره وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.

وخلال الكونفرانس، استعرضت الإدارية في مؤتمر ستار سناء الثامر، التقرير السنوي لأعمال مؤتمر ستار في تل تمر وبلداتها، والذي تضمن حصيلة عامين من العمل التنظيمي والاجتماعي والتدريبي والاقتصادي، حيث عقد المؤتمر 81 اجتماعاً، ونفذ 1292 زيارة منزلية، إلى جانب تقديم واجب العزاء وزيارات المرضى، وإقامة دورات تدريبية ومحاضرات تناولت قضايا المرأة وحقوقها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، فضلاً عن تنظيم فعاليات وأنشطة اجتماعية وثقافية ومتابعة مشاريع اقتصادية.

كما تناولت إدارية مؤتمر ستار، روشن أحمد، خلال النقاش السياسي، التطورات السياسية على المستويين العالمي والإقليمي، وتداعيات الحروب والتدخلات الدولية في المنطقة، مؤكدة أهمية مشروع الأمة الديمقراطية كبديل للدولة القومية وضمانة للتعايش المشترك وصون حقوق الشعوب، كما سلطت الضوء على الهجمات التي تعرضت لها روج آفا، ودور المرأة في مقاومة التحديات وتعزيز الحرية والديمقراطية.

وفي تصريح لوكالتنا، أوضحت الإدارية في مؤتمر ستار بمدينة تل تمر، روناز يونس، أن الكونفرانس يشكل محطة لتقييم أعمال العامين الماضيين، واستعراض الأنشطة المنفذة في المجالات التنظيمية والاجتماعية والتدريبية والاقتصادية، ومناقشة التحديات التي واجهت العمل النسوي، وسبل تطويره وتعزيز مشاركة المرأة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي انعقاد الكونفرانس في إطار متابعة مسيرة العمل النسوي والتنظيمي، وتقييم التجربة السابقة، وتحديد الخطوات المقبلة بما يسهم في تعزيز دور المرأة ومشاركتها في مختلف مجالات الحياة.

(ع ه)


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