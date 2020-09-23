إدلب.. الاحتلال التركي يستقدم تعزيزات جديدة والقوات الحكومية تجدد القصف

وقصفت القوات الحكومية، اليوم، بلدات وقرى جبل الزاوية، مستهدفة أماكن في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل، دون معلومات عن خسائر بشرية، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق ذاته، أدخلت قوات الاحتلال التركي المزيد من التعزيزات إلى مواقعها في منطقة "خفض التصعيد"، حيث رصد المرصد السوري، اليوم، دخول نحو 30 آلية تركية محملة بمعدات لوجستية وعسكرية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمالي إدلب، واتجهت نحو ما تسمى النقاط التركية في المنطقة.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6430 آلية، بالإضافة إلى آلاف الجنود.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصر من القوات الحكومية على محاور ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وعلى صعيدٍ متصل، استهدفت المرتزقة الموجودة في سهل الغاب بقذائف الهاون، تجمعات القوات الحكومية في محور المشاريع بريف حماة الشمالي الغربي.

(ش ع)