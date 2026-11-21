مخطط وكالة أنباء هاوار 21-11-2026 مهرجان روج آفا السينمائي الدولي يسدل الستار على نسخته السادسة ترامب: إيران تريد اتفاقاً مع واشنطن لكنها ترفض شروطنا انتهاء اعمال منصة اتحاد نساء الكرد في السليمانية الأونروا: 94% من سكان غزة بحاجة عاجلة إلى المساعدات الإنسانية محامية بريطانية تدعو إلى إنشاء محكمة دولية لمحاسبة داعش على جرائمه بحق الإيزيديين الليلة..مهرجان روج آفا السينمائي الدولي يختتم نسخته السادسة بحفل فني موسكو: الناتو يستعد علنا لصراع عسكري مع روسيا خلال 3 إلى 5 سنوات الحوثيون يهددون باستهداف موانئ السعودية على البحر الأحمر فعالية ترفيهية لأبناء الشهداء في كوباني بمناسبة اليوم العالمي للطفل إضراب عام يشل قطاعات في إيطاليا احتجاجاً على الأجور وتكاليف المعيشة اليوم العالمي للطفل.. 30 ألف طفل ضحايا القتل في سوريا منذ 2011 وفد من روج آفا يشارك في منصة اتحاد نساء الكرد انتشار القوات العراقية في جرف الصخر وشرطة الطاقة تؤمّن الأنبوب النفطي