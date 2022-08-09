​​​​​​​مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تقصف مدينة قامشلو وأنباء عن وقوع إصابات

وقالت مراسلتنا من موقع الاستهداف أن القصف الذي وقع قبل نحو ربع ساعة يرجح أنه تسبب بوقوع إصابات في صفوف المواطنين.

ولم تدل قوى الأمن الداخلي – شمال وشرق سوريا ببيان حول الحادثة بعد.

صباح اليوم، قصفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي منزلاً في قرية خرزة في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو، دون وقوع إصابات بشرية.

وفي الـ 6 من آب قصفت مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي سيارة في منطقة الصناعة ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين هم 3 مدنيون وعضو في الانضباط العسكري لقوات سوريا الديمقراطية.

تصاعدت الهجمات بالطائرات المسيّرة التابعة لجيش الاحتلال التركي بعد اجتماع طهران (19 تموز) الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان.

واستمرت الهجمات بوتيرة أعلى عقب اجتماع سوتشي الذي جمع بوتين بأردوغان (5 آب).

(كروب/آ)

ANHA