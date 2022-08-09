الاحتلال التركي يقصف قريتي سيكركا وتل زيوان في قامشلو وأنباء عن وقوع إصابات

واستهدف جيش الاحتلال التركي بالقذاف المدفعية قريتي سيكركا وتل زيوان شرق مدينة قامشلو، ما أدى لوقوع جرحى في صفوف المواطنين بحسب المعطيات الأولية ولم يتسن لنا الحصول على معلومات عن عددهم وأوضاعهم.

هذا وكانت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قد قصفت منطقة خلف مشفى جيان – كوفيد 19 شمال مدينة قامشلو بالقرب من الحزام الشمالي للمدينة وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

ويأتي ذلك في سياق مواصلة الاحتلال التركي هجماته على مناطق شمال وشرق سوريا وارتكاب مجازر وجرائم حرب بحق المواطنين.

(آ)

ANHA