Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran kir Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir Li Xezayê 4 kes hatin kuştin Balafirên Îsraîlê li başûrê Sûriyeyê geriyan UNESCO: Di du salan de 189 rojnamevan û xebatkarên medyayê hatine kuştin Îranê li bermaberî vekirina tengava Hurmuzê şertên xwe pêşkêş kirin Şanoya "Rêya Ber bi Kurahiyê ve" di festîvalê de hat pêşandan Rejîma Îranê cezayê darvekirinê li du kesan birî Xwendekarên Fakulteya Çand û Hunerê destek da Meclisa Zanîngeha Rojava Li Hesekê sibe 29 şehîd tên bibîranîn Îşkencekirina girtiyan li girtîgeha jinan a Asfahanê 2 bira li Şêxmeqsûdê hatin kuştin Mehmûd Xelîl: Vê hefteyê dê 2 karwanên koçberan vegerin Xwendekarên Kurd: Heyanî daxwazên me pêk werin dê çalakiyên me bidomin