Li Xezayê 4 kes hatin kuştin

Di êrişa Îsraîlê ya li ser Xan Yûnis, bajarokê Mesder û taxa Til Hewa yên Xezayê de 4 kes hatin kuştin û hin jî birîndar bûn.

Li Xezayê 4 kes hatin kuştin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
2 mijdar, 2026   19:46
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî rayedarên qada tenduristiyê, di êrişên Îsraîlê yên li ser deverên cuda yên Şerîda Xezayê de 4 kes hatin kuştin û hejmarek jî birîndar bûn.

Xebatkarên tendueristiyê diyar kir ku di 2 êrişên Îsraîlê yên li herêmên Xan Yûnis a başûrê Şerîda Xezayê de 2 kes hatin kuştin û 6 kes birîndar bûn, di êrişa sêyemîn a li bajarokê Mesder a naverasta Şerîdê de jî kesek hat kuştin.

Di êrişa Îsraîlê ya li ser erebeyeke li taxa Til Hewa ya Xezayê de kesek hat kuştin û hin jî birîndar bûn. Bi wê re herî kêm îro 4 kes hatine kuştin.

Li aliyekî din jî artêşa Îsraîlê ragihand ku 2 êriş li dijî çekdarên Filistînê pêk anîne, lê tu agahiyên dîtir parve nekirin û der barê hedefgirtina erebeyekê li taxa Til Hewa jî tu daxuyaniyek rasterast neda.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Balafirên Îsraîlê li başûrê Sûriyeyê geriyan

Gotara pêşin

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

Nûçeyên Têkildar

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dolar hatiye xerckirin

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dola...

28 cotmeh, 2026 - 09:31

Îranê gefa bersivdayîna êrişan xwar û li 4 keştiyên neftê xist

Îranê gefa bersivdayîna êrişan xwar û li 4 keştiyên nef...

31 cotmeh, 2026 - 10:56

Îsraîlê li Xezayê 8 kes kuştin

Îsraîlê li Xezayê 8 kes kuştin

1 mijdar, 2026 - 17:54

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran kir

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran kir

2 mijdar, 2026 - 20:48

Hûsiyan 3 êriş li dijî Erebistana Siûdî pêk anîn

Hûsiyan 3 êriş li dijî Erebistana Siûdî pêk anîn

25 cotmeh, 2026 - 23:00

Îranê li bermaberî vekirina tengava Hurmuzê şertên xwe pêşkêş kirin

Îranê li bermaberî vekirina tengava Hurmuzê şertên xwe ...

2 mijdar, 2026 - 18:14