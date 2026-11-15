 Îran: Li Tengava Hurmuzê 2 keştî li mayînan qelibîn

Îranê ragihand ku li Tengava Hurmuzê 2 keştiyên zêdetirî 2 milyon bermîlên bi petrola xav barkirî ne li mayînên deryayî qelibîn, yek noq bû.

 Îran: Li Tengava Hurmuzê 2 keştî li mayînan qelibîn
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
15 mijdar, 2026   20:30
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî televîzyona fermî ya Îranê, Artêşa Pasdaran a Îranê ragihand ku 2 keştî beşa başûrê Tengava Hurmuzê li mayînên deryayî qelibîn, di encamê de teqîn çêbû, yek noq bû.

Artêşê di daxuyaniyekê de ragihand ku her du keştityên rêyeke bêdestûr şopandin û destnîşan kir ku keştiya ku zêdetirî 2 milyon bermîlên petrolê hilgirtibû noq bû.

Desteya Operasyon Bazirganiya Deryayî ya Brîtanyayê (UKMTO) agahdariyek ji desthilatên deryayî yên Hindistanê wergirt ku di dema derbasbûna li Kendavê ber bi rojhilat ve û beriya derbasî Tengava Hurmuzê bibe, rastî êrişê hat û tîmên keştiyê saxlem in.

Hîna nehatiye piştrastkirin ku keştiya ku agahdarî daya desteyê yek ji wan keştiyên ku Artêşa Pasdaran li ser daxuyanî daye yan na.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Daxwazên çareserkirina endametiya 156 parêzeran di Sandîkaya Parêzeran de

Gotara pêşin

 Li Şamê kesek hat kuştin

Nûçeyên Têkildar

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

8 mijdar, 2026 - 11:24

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 4 kes hatin kuştin

Di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de 4 kes hatin kuştin

10 mijdar, 2026 - 19:38

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

8 mijdar, 2026 - 11:28

Zelensky: DYA’yê pêşniyar kir ku Ukrayna xwe ji Donbasê vekişîne

Zelensky: DYA’yê pêşniyar kir ku Ukrayna xwe ji Donbasê...

14 mijdar, 2026 - 14:59

Di êrişa Ûkraynayê de 4 kes hatin kuştin

Di êrişa Ûkraynayê de 4 kes hatin kuştin

13 mijdar, 2026 - 11:53

Li Tengava Hurmizê agir bi du keştiyan ket

Li Tengava Hurmizê agir bi du keştiyan ket

12 mijdar, 2026 - 13:33