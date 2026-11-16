Di êrişên li ser Xezayê de kesek hat kuştin û 7 birîndar bûn Li Laziqiyê mayînek teqiya: Kesek birîndar bû Kongra Star a Lubnanê ezmûna jina Kurd şîrove kir Li peravên Bulgaristanê keştiyek ji ber êrişa dronan noq bû Li dijî tundiyê banga têkoşîna hevpar kirin Li Gundewarê Şamê gorek komî hat dîtin Komîteya Entegrasyonê der barê Zanîngeha Rojava de daxuyanî da Mîhrîcana Fîlman di roja 4‘emîn de dewam dike Meclisa Kongra Star a Hesekê konferansa xwe li dar xist Li Amûdê gel ji bo kurdî meşiya Der barê tundiya li ser jinan de perwerdeyek ji bo mêran hate destpêkirin Xwendekarên Zanîngeha Rojava: Em ê helwesta xwe bidomînin Li Qamişloyê jinan tundiya dîjîtal nîqaş kir Zanîngeha Rojava serdegirtina leşkeran a li ser zanîngehê şermezar kir