Li peravên Bulgaristanê keştiyek ji ber êrişa dronan noq bû

Li peravên Bulgaristanê li Deryaya Reş keştiyek barhilgir ji hêla 2 dronan ve hat hedefgirtin û noq bû û 12 endamên tîma wê hatin rizgarkirin.

Li peravên Bulgaristanê keştiyek ji ber êrişa dronan noq bû
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
16 mijdar, 2026   21:04
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî yek ji endamên tîmê yên rizgarkirî, 2 dronan êrişî keştiya barhilgir a bi ala Somaliyê "Batoul 8" li peravên Bulgaristanê li Deryaya Reş kir û noqî avê bû.

Wezareta Veguhestinê ya Bulgaristanê ragihand ku her 12 deryavan hatine rizgarkirin û tu kes birîndar nebû. Keştiyê genim ji Romanyayê ber bi Misrê ve dibir û li herêma aborî ya taybet a Bulgaristanê rastî êrişê hat.

Ev bûyer ligel zêdebûna êrişên li ser keştiyên bazirganî li Deryaya Reş pêk tê. Li gorî rayedarên Romanyayê, di 2 rojên borî de 3 keştiyên din jî li peravên Romanyayê bûne hedef. 

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li dijî tundiyê banga têkoşîna hevpar kirin

Gotara pêşin

Kongra Star a Lubnanê ezmûna jina Kurd şîrove kir

Nûçeyên Têkildar

 Li dijî bajarê Sîrîk ê Îranê êriş

 Li dijî bajarê Sîrîk ê Îranê êriş

12 mijdar, 2026 - 23:41

Rûsyayê li bakurê Ukraynayê bajarokek nû kontrol kir

Rûsyayê li bakurê Ukraynayê bajarokek nû kontrol kir

10 mijdar, 2026 - 18:04

Li Bulgaristanê qeza: 12 kes mirin

Li Bulgaristanê qeza: 12 kes mirin

10 mijdar, 2026 - 22:58

Li Misrê du trên li hev qelibîn: Bi dehan kes bûn qurbanî

Li Misrê du trên li hev qelibîn: Bi dehan kes bûn qurbanî

8 mijdar, 2026 - 19:48

Di êrişa Ûkraynayê de 4 kes hatin kuştin

Di êrişa Ûkraynayê de 4 kes hatin kuştin

13 mijdar, 2026 - 11:53

Rûsyayê bajarokek li başûrê Ukraynayê kontrol kir

Rûsyayê bajarokek li başûrê Ukraynayê kontrol kir

9 mijdar, 2026 - 19:44