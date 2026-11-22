Li gundewrê Zirganê kesek ji ber teqîna mayînekê birîndar bû Droneke Rûsyayê êrişî Kîevê kir; 2 kes hatin kuştin Li Idlibê di teqînekê de 5 kes mirin Nêrgiz Mihemedî banga parastina jinan ji gefên sîberê kir Li Beyrutê peyama 27'ê Mijdarê: Ramanên Rêbertiyê rizgariya gelan e Heyeta DEM Partiyê ji Îmraliyê vegeriya Li Amûdê bi boneya 25‘ê Mijdarê maçeke hat listin Îlham Ehmed: Pêdiviya qonaxê bi yekrêziya Kurdî heye Rejîma Îranê navçeya Serçûrî ya Merîwanê bombebaran kir Mazlûm Ebdî xebatên li deriyê Nisêbînê şopandin Li Qamişloyê sempozyûma rewşa jîngehê hat lidarxistin Di depoyeke çekan li gundewarên Ceblê teqînek rû da Meclisa Xwendekarên Zanîngeha Rojava: Li zanîngehê 25 xwendekar birîndar bûn Siûdî bi balafirên şer Yemenê bombebaran kir