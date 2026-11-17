Îran: Amerîka êrişî girava Qeşmê kir Hêzên Îranê herêma Şehîd Harûn û Şehîd Ayhan topbaran dikin Di êrişên li ser Xezayê de 4 filistînî hatin kuştin Li girava Qeşmê dengê teqînê hat bihîstin Li bejahiya Humsê kesek di encama teqîna mayînekê de mir Kongra Star piştgiriya xwe bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re anî ziman Li Amûdê semînera 25‘ê Mijdarê YRK: Du fermandar û pasdarek rejîma Îranê hatin cezakirin Gelê Hesekê êrişa li ser zanîngehê şermezar kir û daxwaza hesabpirsînê kir Rewşenbîrên jin: Tundiya qanûnî xetereya herî mezin e Xwendekareke Zanîngeha Rojava ku birîndar bûbû hûrgiliyên bûyeran vegotin Mîhrîcana Fîlman a Rojava di roja pêncemîn de dewam dike Li gelek bajarên herêma Cizîrê piştgirî dan Zanîngeha Rojava Navenda Jineolojiyê projeya "Edalet û Pêşveçûn" dest pê kir