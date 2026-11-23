‘Tundiya li dijî jinan encama zîhniyeta baviksalar e ‘ Zivistan dest pê dike û hin malbat bê tedbîr in ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 23-11-2026 Hûsiyan parzûngeha Rabix a Siûdiyê kir armanc Li peravên Lîbyayê êriş Li gundewarê Zirganê kesek ji ber teqîna mayînekê birîndar bû Droneke Rûsyayê êrişî Kîevê kir; 2 kes hatin kuştin Li Idlibê di teqînekê de 5 kes mirin Nêrgiz Mihemedî banga parastina jinan ji gefên sîberê kir Li Beyrutê peyama 27'ê Mijdarê: Ramanên Rêbertiyê rizgariya gelan e Heyeta DEM Partiyê ji Îmraliyê vegeriya Li Amûdê bi boneya 25‘ê Mijdarê maçeke hat listin Îlham Ehmed: Pêdiviya qonaxê bi yekrêziya Kurdî heye Rejîma Îranê navçeya Serçûrî ya Merîwanê bombebaran kir