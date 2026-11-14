Li Fransayê banga grev û xwepêşandaneke nû hatin kirin

Li gorî Wezareta Karên Hundirîn 106 hezar kes û li gorî rêxistinên ciwanan jî 200 hezar kes beşdarî xwepêşandanên 14’ê Mijdarê yên li seranserê Fransayê hatin lidarxistin bûn.

Li Fransayê banga grev û xwepêşandaneke nû hatin kirin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
14 mijdar, 2026   23:48
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li Fransayê di xwepêşandanên ku di 4’ê Mijdarê roja Şemiyê li seranserê Fransayê hatin lidarxistin de bi hezaran kesan daxwazên xwe anîn ziman. Wezareta Karên Hundirîn ragihand ku li seranserê welat 106 hezar kes beşdarî xwepêşandanan bûn û ji wan 24 hezar jê li Parîsê bûn. Rêxistinên ciwanan jî diyar kirin ku hejmara beşdaran gihîştiye 200 hezarî û nêzîkî 100 hezar kes li Parîsê meşiyane.

Di xwepêşandanan de daxwazên wekî pêşîgirtina li tundiya li dijî zarok û ciwanan, dijderketina rêziknameya bikaranîna çekan a polîsan, zêdekirina mûçeyan û i bo perwerdehiyêzêdetir çavkanî bên veqetandin derketin pêş. Li Parîsê êlekzer jî beşdarî meşa hevpar a ku ji aliyê sendîka, komele û rêxistinên xwendekaran ve hat lidarxistin bûn.

Li seranserê Fransayê nêzîkî 70 hezar polîs û cendirme hatin peywirdarkirin. Wezareta Karên Hundirîn ragihand ku xwepêşandan bi giştî aram derbas bûne. Di meşa li Parîsê de piştî ku hin tişt avêtin polîsan, gaza îsotê hat bikaranîn.

Her wiha piştî daxwaza zêdekirina mûçeyan a karmendên giştî ji aliyê hikûmetê ve hat redkirin, sendîkayan ji bo roja Sêşemê banga grev û xwepêşandaneke nû kir.

Etîket:

Gotara berê

Hêzên Îsraîlê li gundewarên Quneytrayê dan

Nûçeyên Têkildar

Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin

Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin

12 mijdar, 2026 - 21:18

Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin

Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin

7 mijdar, 2026 - 23:06

Rejîma Îranê 3 xwepêşanderan bi darve kir

Rejîma Îranê 3 xwepêşanderan bi darve kir

8 mijdar, 2026 - 10:14

Zextên şer û hevsengiyan li Rojhilata Navîn rojeve medyayê bû

Zextên şer û hevsengiyan li Rojhilata Navîn rojeve medy...

10 mijdar, 2026 - 09:18

NY’yê li ser darvekirinên li Îranê hişyarî da

NY’yê li ser darvekirinên li Îranê hişyarî da

7 mijdar, 2026 - 16:43

 Li dijî bajarê Sîrîk ê Îranê êriş

 Li dijî bajarê Sîrîk ê Îranê êriş

12 mijdar, 2026 - 23:41