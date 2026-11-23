Rêber Abdullah Ocalan: Tedbîra herî bi bandor xurtkirina pêvajoyê bi rêya siyaseta azad û hiqûqa demokratîk e Li gundewarê Reqayê termekî nenas di nav 2 kîsikên çopê de hat dîtin Medyaya erebî: Nirxandina şerê Îran û DYA û civîna Shezhenê Ji Danezana Destûrî ber bi destûra daîmîve; li Sûriyeyê hewcedariya çi bi guhertinê heye? Koçberên Serêkaniyê li benda vegera bi ewle ne ‘Tundiya li dijî jinan encama zîhniyeta baviksalar e ‘ Zivistan dest pê dike û hin malbat bê tedbîr in ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 23-11-2026 Hûsiyan parzûngeha Rabix a Siûdiyê kir armanc Li peravên Lîbyayê êriş Li gundewarê Zirganê kesek ji ber teqîna mayînekê birîndar bû Droneke Rûsyayê êrişî Kîevê kir; 2 kes hatin kuştin Li Idlibê di teqînekê de 5 kes mirin Nêrgiz Mihemedî banga parastina jinan ji gefên sîberê kir