Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin

Li Tirkiyeyê helîkoptereke leşkerî ji cureya S-70 ket, 4 kes mirin.

Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
12 mijdar, 2026   21:18
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ji ber ketina helîkoptereke leşkerî ji cureya S-70 li rojhilatê Tirkiyeyê 4 kes mirin.

Wezareta Parastinê ya Tirkiyeyê diyar kir ku helîkopter li nêzî bajarê Melatiya ket, tîmên rizgariyê gihîştin cihê bûyerê û sedema bûyerê hîna nenas e.

Medyaya Tirkiyeyê ku agahiyên xwe dispêre rayedarekî da zanîn ku 4 kes ji ber qezayê mirine.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li nêzîkî Koşka Spî gule hatin avêtin: Kesek hat kuştin

Gotara pêşin

 Îsraîlê daristana Berîqa ya Quneytîrayê topbaran kir

Nûçeyên Têkildar

 Trump: Hewcedariya DYA’yê bi rêkeftina ligel Îranê nîn e

 Trump: Hewcedariya DYA’yê bi rêkeftina ligel Îranê nîn e

12 mijdar, 2026 - 20:02

NY’yê li ser darvekirinên li Îranê hişyarî da

NY’yê li ser darvekirinên li Îranê hişyarî da

7 mijdar, 2026 - 16:43

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

Li Tengava Hurmizê 3 keştî hatin hedefgirtin

8 mijdar, 2026 - 11:28

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

7 mijdar, 2026 - 19:59

Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî

Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî

6 mijdar, 2026 - 19:55

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê derbasî hevkariyê dibin

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê d...

6 mijdar, 2026 - 18:22