Li Qamişloyê mêr li dijî tundiya li ser jinan meşiyan Dezgeha Dijî Terorê li Kerkukê çekên bermahiyên DAIŞ`ê desteser kir Koma Darsî ya Hesekê dê şanoyekê li hemû herêmên Cizîrê pêşkêş bike Di qezaykê de li ser rêya Hums-Tertûsê kesek mir û yek birîndar bû Di pevçûnên li gundewarê Dêrazorê de 3 kes birîndar bûn Koçberên li Kampa Newroz li hember sermayê bê çare ne Bi hezaran koçberên ji Siwêdayê bi zivistaneke duyemîn re rû bi rû ne Efaf Heskî: Civak pirtûkên dibistanan rexne dike Ji bo destûra Sûriyeyê tu gav nehatine avêtin Xwendekarên li Hesekê daxwaza naskirina zimanê kurdî kir ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 22-11-2026 Li başûrê Sûriyeyê tevgera balafirên şer Li Şamê panela mafê kurdî Di bûyerên li Hums, Laziqiye û Dêrazorê de 3 kes hatin kuştin