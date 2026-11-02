Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

Hûsiyan ragihand ku bi 2 dronan êrişî balafigeha Demam kir û bi balafireke leşkerî êrişî balafirgeha Cazan kirin.

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
2 mijdar, 2026   20:44
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî Reutersê, Hûsiyan ragihandin ku bi 2 dronan êrişî balafirgeha Demam û bi balafireke leşkerî balafirgeha Cazan bombebaran kir.

Heta niha Siûdiyê der barê êrişan de tu agahî parve nekirine.

Wezareta Parastinê ya Erebistana Siûdî îro ragihandibû ku li Riyadê 2 dron rûxandine.

Berdevkê wezaretê, Turkî El Malikî li ser X’ê got, “pergalên parastinê yên Siûdiyê 2 dron asteng kirin û rûxandin.”

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li Xezayê 4 kes hatin kuştin

Gotara pêşin

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran kir

Nûçeyên Têkildar

Qurbaniyên êrişa li ser dêra li Urdunê derket 9 kesan

Qurbaniyên êrişa li ser dêra li Urdunê derket 9 kesan

24 cotmeh, 2026 - 18:30

Îran: Di 24 saetan de mayîn bi 3 keştiyan ve teqiyane

Îran: Di 24 saetan de mayîn bi 3 keştiyan ve teqiyane

29 cotmeh, 2026 - 19:19

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

26 cotmeh, 2026 - 19:01

Li Îranê zext û girtina welatiyan dewam dike

Li Îranê zext û girtina welatiyan dewam dike

27 cotmeh, 2026 - 16:10

Di rojnameyên erebî de hilbijartinên Îsraîlê

Di rojnameyên erebî de hilbijartinên Îsraîlê

29 cotmeh, 2026 - 10:17

Hevkariya ewlehiyê û têkoşîna li dijî tundrewiyê di medyaya Erebî de

Hevkariya ewlehiyê û têkoşîna li dijî tundrewiyê di med...

28 cotmeh, 2026 - 09:35