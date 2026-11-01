Hêzên Îsraîlê kesek li Derayê girt Li Fransayê xwendekarên lîseyê banga boykotê kir Parêzgarê Hesekê û nûnera WHO’yê rewşa tenduristiyê nîqaş kirin Îsraîlê li Xezayê 8 kes kuştin Festîvala’’Arîn bisk û zulfên aşîtiyê ’’ didome 1’ ê Mijdarê li Kobanê hat pîrozkirin Pervîn Buldan: Divê ev pêvajo bigihejê aştiyeke mayinde Li Bakur û Tirkiyê çalakiyên 1'ê Mijdarê Roja Kobanê ya Cîhanê TEV-DEM û Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê ji bo Roja Kobanê daxuyanî dan Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye Saziya Jina Azad encamên kampanyaya Meha Pembe eşkere kir Xwendekarên Zanîngeha Rojava: Biryargirtin mafê me ye Li çola başûr a nêzîkî El Suxnayê li gundewarê Humsê teqîn pêk hatin Li New Yorkê destdirêjiya li rojnamevanên jin tê kirin hat nirxandin