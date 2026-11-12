 Trump: Hewcedariya DYA’yê bi rêkeftina ligel Îranê nîn e

Serokê Amerîkayê Donald Trump got hewcedariya Washingtonê bi rêkeftinekê ligel Îranê nîn e û diyar kir ku wan Tengava Hurmuzê kontrol kiriye û nahêlin Îranê çeka nukleerî bi dest bixe.

 Trump: Hewcedariya DYA’yê bi rêkeftina ligel Îranê nîn e
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
12 mijdar, 2026   20:02
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Serokê Amerîkayê Donald Trump got Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) ne bi hewceyî îmzekirina rêkeftinekê ligel Îranê ye û destnîşan kir ku welatê wî destkeftiyên darayî û leşkerî bi dest xistine û Tengava Hurmuzê kontrol kiriye.

Trump di peyameke li ser platforma xwe "Truth Social" de diyar kir ku DYA’yê bi sedan milyar dolar ji pereyên Îranê bi dest xistine û got, "ew roj êdî derbas bûne", bi vê yekê jî îşaret kir ku êdî tu pêdivî bi gihîştina rêkeftinekê bi Tehranê re nemaye.

Trump da zanîn ku hêzên Amerîkayê rê li pêş wergirtina Îranê ya çeka nukleerî girt û destnîşan kir ku hewcedariya Tehranê ji bo avakirina wêraniyên şer bi 25 salan heye.

(f)

Etîket:

Gotara berê

SANA: Şandeyên leşkerî yên Amerîkî û Fransî li Şamê ne

Gotara pêşin

Kemal Necim bû serokê HRRK‘ê

Nûçeyên Têkildar

Amerîka ji bo şidandina ambargoya li ser Îranê hêza "Irongate" ava kir

Amerîka ji bo şidandina ambargoya li ser Îranê hêza "Ir...

7 mijdar, 2026 - 20:30

Trump: Bi pêşketina danûstandinan re şerê bi Îranê re ne pêkan e

Trump: Bi pêşketina danûstandinan re şerê bi Îranê re n...

8 mijdar, 2026 - 22:47

Malpereke Îsraîlê: Amadekariyên derbaskirina hêzekê ji bo nav Xezayê tên kirin

Malpereke Îsraîlê: Amadekariyên derbaskirina hêzekê ji ...

9 mijdar, 2026 - 12:25

Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî hatin nîqaşkirin

Zelensky: Di danûstandinên Ebû Dabî de mijarên mirovî h...

10 mijdar, 2026 - 19:52

Parastina mîrateya Sûriyeyê û siberoja doza filistîniyan di rojnameyên erebî de

Parastina mîrateya Sûriyeyê û siberoja doza filistîniya...

12 mijdar, 2026 - 09:53

Hesabên siyasî û leşkerî yên cûda û tirsa gurbûna pevçûnê li Rojhilata Navîn

Hesabên siyasî û leşkerî yên cûda û tirsa gurbûna pevçû...

7 mijdar, 2026 - 10:11