Heftename; Mîrateya Sûriye û geşedanên Îsraîlê

Rojnameyên erebî di rojevên xwe yên hefteya borî de rewşa Sûriyê û bandorên guhertina mîrateya perwerdeyê, her wiha guhertinên muhtemel di siyaseta Îsraîlê de piştî guhertina rêveberiyê û bandorên wê li ser dosyayên herêmê nirxandin.

Heftename; Mîrateya Sûriye û geşedanên Îsraîlê
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
15 mijdar, 2026   07:15
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Guhertinên siyasî û civakî yên li Sûriyeyê û pirsên der bar nasnameya welat û siberoja wê de, di rojevên hefteyekê yên rojnameyên erebî de hatin nirxandin. Hin rojnameyan jî cih dan geşedanên Îsraîlê, îhtîmala guhertinên siyasetên bi rêveberê nû re, her wiha tevgerên diplomatic ên herêmê û hewldanên kêmkirina rageşiyê .

MÎRATEYA SÛRIYEYÊ TÊ TALANKIRIN

Rojnameya El Erebî El Cedîd di weşana xwe de da zanîn ku di qonaxa heyî de parastina şûnwarên Sûriyeyê û vegerandina parçeyên dîrokî yên ku hatibûn dizîn ji xebatên ku divê destpêkê bên kirin, der barê domandina bazirganiya nerewa a bi mîrateyê ve jî hişyarî da.

Her wiha rojnameyê destnîşan kir ku di dema şer de deverên şûnwarî zirar dîtin, muzexane û depoyên şûnwarî hatin wêrankirin, metirsiyên windabûna bi hezaran parçeyên şûnwarî hene, li aliyekî din deverên şûnwarî ji holê hatine rakirin, hinek jî hatine sererastkirin û îstîsmarkirin.

‘MÎRATEYA SÛRIYEYÊ TÊ TALANKIRIN’

Rojnameya El Erebî El Cedîd di weşana xwe de da zanîn ku di qonaxa heyî de parastina şûnwarên Sûriyeyê û vegerandina parçeyên dîrokî yên ku hatibûn dizîn ji xebatên ku divê destpêkê bên kirin, der barê domandina bazirganiya nerewa a bi mîrateyê ve jî hişyarî da.

Her wiha rojnameyê destnîşan kir ku di dema şer de deverên şûnwarî zirar dîtin, muzexane û depoyên şûnwarî hatin wêrankirin, metirsiyên windabûna bi hezaran parçeyên şûnwarî hene, li aliyekî din deverên şûnwarî ji holê hatine rakirin, hinek jî hatine sererastkirin û îstîsmarkirin.

ÎSRAL.. SIBEROJA NETANYAHU Û SÎNORÊN GUHERTINÊ BI EISENKOT RE

Rojnameya El Şerq a lubnanî, gotarek bi sernavê "Eisenkot: Guhertoyek Nerm: Ji Serokwezîrê Îsraîlî yê Destnîşankirî Tê Pêwîst Kirin ku Bi Çend Pirsgirêkan Re Rûbirû Bibe", weşand. Di gotarê de cûdahiyên di navbera nêzîkatiya Eisenkot û polîtîkayên Netanyahu de, bi taybetî di mijûlbûna bi pirsgirêkên ewlehî û herêmî de hatin nirxandin.

Rojnameya Al Youm Al Sabi ya misîr, di gotarek bi sernavê "Eisenkot Dikare Leza Şer Bêyî Guhertina Nêzîkatiya Dagirkirinê Hêdî Bike" destnîşan kir ku guhertina muhtemel di serokatiya Îsraîlê de dibe ku bi rêbazên birêvebirina pevçûnan bêyî ku bandorê li armancên stratejîk bike ve sînordar be.

Rojnameya El Şerq a qeterî di gotareke bi sernavê "Pelên Yekem ên Payîzê... Rêya Ber bi Aştiyeke Berfirehtir" weşand de, bal kişand ser hewldanên dîplomatîk ên Qeterê yên di navbera Washington û Tehranê de û îhtîmala bikaranîna wan ji bo gihîştina lihevkirinên ku dê dawî li aloziyê bînin, kir. Hate diyarkirin ku divê ewlehiya deryavaniya li Tengava Hurmuzê were pêkanîna û çareseriyeke herêmî bi çareserkirina pirsgirêkên Filistîn û Lubnanê ve girêdayî werin girêdan.

Etîket:

Gotara berê

Cotkar dibêjin zehmet e îsal çandiniyê bikin

Gotara pêşin

Li Serêkaniyê nêzî 300 kes jehrî bûne

Nûçeyên Têkildar

Medyaya Erebî bal kişand ser trajediya Xezayê û xetereyên şerê bi Îranê re

Medyaya Erebî bal kişand ser trajediya Xezayê û xeterey...

14 mijdar, 2026 - 08:58

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

8 mijdar, 2026 - 23:27

Li Tengava Hurmizê agir bi du keştiyan ket

Li Tengava Hurmizê agir bi du keştiyan ket

12 mijdar, 2026 - 13:33

Rejîma Îranê 3 xwepêşanderan bi darve kir

Rejîma Îranê 3 xwepêşanderan bi darve kir

8 mijdar, 2026 - 10:14

Nûnerên DYA`yê Witkoff û Kushner gihaştin Moskovê

Nûnerên DYA`yê Witkoff û Kushner gihaştin Moskovê

12 mijdar, 2026 - 10:52

Amerîka ji bo şidandina ambargoya li ser Îranê hêza "Irongate" ava kir

Amerîka ji bo şidandina ambargoya li ser Îranê hêza "Ir...

7 mijdar, 2026 - 20:30