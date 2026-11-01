Parêzgarê Hesekê û nûnera WHO’yê rewşa tenduristiyê nîqaş kirin

Parêzgarê Hesekê û nûnera WHO’yê rewşa tenduristî ya parêzgehê, astengiyên rûbirûyî wê, rêbazên piştgiriya xizmetguzarî û pêşxistina bersivdana hewcedariyên tendurisî nîqaş kirin.

Parêzgarê Hesekê û nûnera WHO’yê rewşa tenduristiyê nîqaş kirin
Parêzgarê Hesekê û nûnera WHO’yê rewşa tenduristiyê nîqaş kirin
Parêzgarê Hesekê û nûnera WHO’yê rewşa tenduristiyê nîqaş kirin
Parêzgarê Hesekê û nûnera WHO’yê rewşa tenduristiyê nîqaş kirin
Parêzgarê Hesekê û nûnera WHO’yê rewşa tenduristiyê nîqaş kirin
Parêzgarê Hesekê û nûnera WHO’yê rewşa tenduristiyê nîqaş kirin
ROJANE
1 mijdar, 2026   18:05
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Îro, parêzgarê Hesekê Nûredîn Ehmed nûnera Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanê (WHO) ya li Sûriyeyê Caroline Clarinval pêşwazî kir.

Parêzgarê Hesekê û nûnera Sûriyeyê ya WHO‘yê rewşa tenduristî ya parêzgehê, astengiyên rûbirûyî wê, rêbazên piştgiriya xizmetguzariyên tibî û pêşxistina bersivdana hewcedariyên tenduristî nîqaş kirin.

 Di civînê de, li kêleka şandeya bi Caroline, Gerînendeyê Tenduristî yê Hesekê Xalid El Xalid, Gerînendeyê Hevkariya Navneteweyî Welîd El Mihemed û endamê Nivîsgeha Rêveber a Beşa Tenduristiyê Cewad Ubeyd amade bûn.

Di hevdîtinê de hewcedariyên girîng ên beşa tenduristî û pêdiviyên guncaw ên pêşxistina wan da ku di başkirina xizmetguzariyên tibî yên ji welatiyan re tên pêşkêşkirin bibin alîkar.

Amadebûyan bal kişand ser girîngiya pêşxistina hevrêzî û hevkariya hevbeş ji bo piştevaniya beşa tenduristî û bersivdana hewcedariyên tenduristiyê li parêzgehê.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Îsraîlê li Xezayê 8 kes kuştin

Gotara pêşin

Li Fransayê xwendekarên lîseyê banga boykotê kir

Nûçeyên Têkildar

Li gundewarê Şamê xwepêşandanên li dijî Îsraîlê hatin lidarxistin

Li gundewarê Şamê xwepêşandanên li dijî Îsraîlê hatin l...

30 cotmeh, 2026 - 15:44

Li Tedmurê mayînek teqiya; kesek mir

Li Tedmurê mayînek teqiya; kesek mir

29 cotmeh, 2026 - 23:41

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn

31 cotmeh, 2026 - 09:35

Li Stenbolê çalakiya 1‘ê Mijdarê: Parastina Kobanê, parastina mirovahiyê ye

Li Stenbolê çalakiya 1‘ê Mijdarê: Parastina Kobanê, par...

30 cotmeh, 2026 - 17:30

Ji ber lehiyan li Sûriyeyê 7 kesan jiyana xwe ji dest da

Ji ber lehiyan li Sûriyeyê 7 kesan jiyana xwe ji dest da

31 cotmeh, 2026 - 11:41

Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxistin

Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxi...

31 cotmeh, 2026 - 19:24