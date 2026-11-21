‘Bazara Noelê’ bi beşdarbûna 25 jinan dest pê kir Tirkiyê zanîngehên xwe yên li Sûriyeyê girtin Encamnameya civîna Platforma Yekîtiya Neteweyî hate belavkirin YNK û PDK li Hewlêrê civiyan Ji 25 welatên Ewropayê Ciwan li dijî bihabûnê daketin kolanan Xwendekarên Fakulteya Ragihandinê: Em bi xwendina li Zanîngeha Rojava serbilind in Beşdarên konferansa Kongra Star: Di vê pêvajoyê de hevgirtin pêdiviyeke girîng e Ciwanek ji gundewarên Hesekê bi guleyên cendirmeyên Tirk hate kuştin Îran: Droneyek Amerîkayê li Tevgava Hurmizê hate xistin HPG: Şehîd pisûlaya me ne Li taxa Kerm El Zeytûn a Humsê 6 kes birîndar bûn Guhertinên navneteweyî û hesabên cuda yên hêzên mezin sernavên rojnameyan bû Dest danîn ser mala wî û kirin gova ajalan Xwendekar û mamosteyên Zanîngeha Kobanê: Zimanê kurdî xeta me ya esasî ye