Hêzên Îsraîlê derbasî gundewarên Qunyetrayê bûn Kongra Star li Rimêlanê semîner li dar xist ‘Bazara Noelê’ bi beşdarbûna 25 jinan dest pê kir Tirkiyê zanîngehên xwe yên li Sûriyeyê girtin Encamnameya civîna Platforma Yekîtiya Neteweyî hate belavkirin YNK û PDK li Hewlêrê civiyan Ji 25 welatên Ewropayê Ciwan li dijî bihabûnê daketin kolanan Xwendekarên Fakulteya Ragihandinê: Em bi xwendina li Zanîngeha Rojava serbilind in Beşdarên konferansa Kongra Star: Di vê pêvajoyê de hevgirtin pêdiviyeke girîng e Ciwanek ji gundewarên Hesekê bi guleyên cendirmeyên Tirk hate kuştin Îran: Droneyek Amerîkayê li Tevgava Hurmizê hate xistin HPG: Şehîd pisûlaya me ne Li taxa Kerm El Zeytûn a Humsê 6 kes birîndar bûn Guhertinên navneteweyî û hesabên cuda yên hêzên mezin sernavên rojnameyan bû