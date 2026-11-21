Di bûyerên li Hums, Laziqiye û Dêrazorê de 3 kes hatin kuştin Ji bo bîranîna rojnameger Seyît Evran Komuna Çapemenî û Dîjîtalê hat avakirin CENTCOM: Îdiya Îranê ya hedefkirina balafirê derew in Li Omanê 2 keştî hatin hederfkirin, li Qeşmê dronek Amerîkayê hat xistin Li Helebê 2 kes ji ber teqîna mayînan mirin Hêzên Îsraîlê derbasî gundewarên Qunyetrayê bûn Kongra Star li Rimêlanê semîner li dar xist ‘Bazara Noelê’ bi beşdarbûna 25 jinan dest pê kir Tirkiyê zanîngehên xwe yên li Sûriyeyê girtin Encamnameya civîna Platforma Yekîtiya Neteweyî hate belavkirin YNK û PDK li Hewlêrê civiyan Ji 25 welatên Ewropayê Ciwan li dijî bihabûnê daketin kolanan Xwendekarên Fakulteya Ragihandinê: Em bi xwendina li Zanîngeha Rojava serbilind in Beşdarên konferansa Kongra Star: Di vê pêvajoyê de hevgirtin pêdiviyeke girîng e