Guhertinên navneteweyî û hesabên cuda yên hêzên mezin sernavên rojnameyan bû Dest danîn ser mala wî û kirin gova ajalan Xwendekar û mamosteyên Zanîngeha Kobanê: Zimanê kurdî xeta me ya esasî ye Li Efrînê zeytûnên şêniyan tên desteserkirin Şêniyan daxwaz ji hikumetê kir: Mazotê erzan bike Çîroka Xwişkên Mirabal; çirûska têkoşîna ji bo parastina jinan ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 21-11-2026 Mîhrîcana 6’an a Fîlman a Rojava bi dawî bû Mîhrîcana Fîlman a Rojava bi şahiyekê bi dawî dibe Hûsiyan gefa êrişkirina beravên Siûdiyê yên li Deryaya Sor xwar Platforma Yekîtiya Neteweyî ya Jinên Kurd a li Silêmaniyê bi dawî bû ‘Kurd bi yekîtiya neteweyî û pêşengiya jinan tên parastin’ Roja Zarokan li zarokên şehîdan hat pîrozkirin Tora Mafên Mirovan: 30 hezar zarok li Sûriyeyê hatine kuştin