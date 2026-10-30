Leşkerên Tirk li ser sînor îşkence li 3 jinan kirin

3 jin dema hewl dan ji bajarê Dirbêsiyê derbasî Bakurê Kurdistanê bibin, ji aliyê leşkerên Tirk ên li ser sînor ve hatin sekinandin, îşkence li wan hat kirin û kel û pelên wan hatin desteserkirin.

Leşkerên Tirk li ser sînor îşkence li 3 jinan kirin
ROJANE
30 cotmeh, 2026   21:03
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî agahiyên ku çavkaniyan dane nûçegihane me ya Dirbêsiyê, 3 jin îro dema hewl dan derbasî Bakurê Kurdistanê bibin ji aliyê leşkerên Tirk ên li ser sînor ve hatin sekinandin, îşkence li wan hat kirin, her wiha pere û kel û pelên wan hatin desteserkirin.

Bûyer li nêzî gundê Qeremanê yê Dirbêsiyê rû da.

Agahiyên der barê rewşa tenduristiyê ya her sê jinan de nehatin bidestxistin.

(bb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî

Gotara pêşin

Xebatên tamîrkirina stasyona Elokê bi dawî bûn; ji sibe ve av tê berdan

Nûçeyên Têkildar

Zeydî û Şera li ser hinardekirina petrola Iraqê axivîn

Zeydî û Şera li ser hinardekirina petrola Iraqê axivîn

29 cotmeh, 2026 - 11:10

Yekitiya Xwendekaran biryara Wezareta Perwerdeya Bilind red kir

Yekitiya Xwendekaran biryara Wezareta Perwerdeya Bilind...

28 cotmeh, 2026 - 12:22

Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniyê bikin

Ji Heyva Sor banga lezgîn: Alîkariya koçberên Serêkaniy...

28 cotmeh, 2026 - 23:37

Bi komxebatekê pêvajoya edaleta veguhêz û aştiya li Sûriyeyê hat nîqaşkirin

Bi komxebatekê pêvajoya edaleta veguhêz û aştiya li Sûr...

28 cotmeh, 2026 - 15:17

Li Ezazê cenazeyek hat dîtin

Li Ezazê cenazeyek hat dîtin

29 cotmeh, 2026 - 18:54

Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kesekî hat dîtin

Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kese...

30 cotmeh, 2026 - 15:31