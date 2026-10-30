Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî

Li Dera û Hemayê di encama teqîna bermahiyên şer de 2 zarokan jiyana xwe ji dest da û 3 jî birîndar bûn.

Li Dera û Hemayê ji ber teqîna mayînan 5 zarok bûn qurbanî
ROJANE
30 cotmeh, 2026   20:33
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li deverên cuda yên Sûriyeyê di encama teqîna mayîn û bermanhiyên şer de hejmarek zarok bûn qurbanî.

Li bajarê Letamîna yê Hemayê ji ber teqîna bombeyekê ya bermahiyên şer zarokekî jiyana xwe ji dest da û 2 jî birîndar bûn. Li derdora bajarokê Xirbe Xezal ê rojhilatê Derayê di encama teqîna mayînekê de zarokê bi navê Şadî Hîlal jiyana xwe ji dest da û zarokê bi navê Ehmed Fadî El Sibêh jî birîndar bû. Her du zarok ji gundê Um Zeytûn ê bakur Siwêdayê ne û ji sala 2025‘an ve li bajarokê Xirbe Xezalê bi cih bûne.

Vê sibehê jî li gundewarên Til Temir û Minbicê ji ber teqîna du mayînan zarokekî jiyana xwe ji dest da û 9 jî birîndar bûn.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Rejîma Îranê 9 sal cezayê girtîgehê li mamosteyekî birî

Gotara pêşin

Leşkerên Tirk li ser sînor îşkence li 3 jinan kirin

Nûçeyên Têkildar

Zeydî û Şera li ser hinardekirina petrola Iraqê axivîn

Zeydî û Şera li ser hinardekirina petrola Iraqê axivîn

29 cotmeh, 2026 - 11:10

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

29 cotmeh, 2026 - 20:18

Li gundewarê Tartûsê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin

Li gundewarê Tartûsê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin

30 cotmeh, 2026 - 09:09

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana Erebî bû

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana...

29 cotmeh, 2026 - 20:31

Li Stenbolê çalakiya 1‘ê Mijdarê: Parastina Kobanê, parastina mirovahiyê ye

Li Stenbolê çalakiya 1‘ê Mijdarê: Parastina Kobanê, par...

30 cotmeh, 2026 - 17:30

Li Tedmurê mayînek teqiya; kesek mir

Li Tedmurê mayînek teqiya; kesek mir

29 cotmeh, 2026 - 23:41