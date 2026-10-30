Xebatên tamîrkirina stasyona Elokê bi dawî bûn; ji sibe ve av tê berdan

Şîrketa Giştî ya Ava Vexwarinê ya Hesekê ragihand ku xebatên tamîrkirinê li stasyona Elok bi dawî bûn û dê ji sibe ve av dîsa were berdan.

Xebatên tamîrkirina stasyona Elokê bi dawî bûn; ji sibe ve av tê berdan
ROJANE
30 cotmeh, 2026   22:33
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Şîrketa Giştî ya Ava Vexwarinê ya Hesekê diyar kir ku xebatên tamîrkirinê li stasyona Elokê bi dawî bûn û diyar kir ku dê ji sibe (31 Cotmeh) saet 09.00‘an ve av dîsa ber bi stasyona Himê ve were berdan.

Li gorî şîrketê, berdana avê ji stasyonê nayê wateya ku dê av yekser li taxan bê belavkirin, lê dê li gorî bernameya hatiye diyarkirin were belavkirin.

25‘ê Cotmehê Şîrketa Giştî ya Ava Vexwarinê aşkera kiribû ku bi armanca tamîkirina stasyona Elokê dê 5 rojan av were qutkirin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Leşkerên Tirk li ser sînor îşkence li 3 jinan kirin

Nûçeyên Têkildar

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

29 cotmeh, 2026 - 20:18

Xelkê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

Xelkê Dêrikê êrişa li ser koçberên Girê Spî şermezar kir

29 cotmeh, 2026 - 06:15

Barana zêde zerar da kampên penaberan ên Serêkaniyê

Barana zêde zerar da kampên penaberan ên Serêkaniyê

29 cotmeh, 2026 - 08:54

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê bikişîne Banyasê

Hikumeta Iraqê: Di demeke nêzîk de dê boriyên petrolê b...

29 cotmeh, 2026 - 21:33

Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kesekî hat dîtin

Piştî kêmbûna lehiyê li gundewarê Serêkaniyê termê kese...

30 cotmeh, 2026 - 15:31

Têkildarî avêtina guleyan a ketober komxebatek hate lidarxistin

Têkildarî avêtina guleyan a ketober komxebatek hate lid...

29 cotmeh, 2026 - 16:15