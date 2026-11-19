Artêşa Iraqê wê li Cerf Sexir bi cih bibe 4 wesayîtên Îsraîlê ketin Quneytîrayê Li asîmanê Tedmurê tevgera balafirên şer Li Dêrazorê di xeta gazê de teqîn Meclisa Kongra Star a Kobanê konferansa xwe li dar xist NYT: Netanyahu zextê li Trump dike ku êrişê bibe ser Îranê Heyeta Îmraliyê ya DEM Partiyê dê biçe Îmraliyê Panelek bi sernavê `Zagonên dadperwer ji bo jinan ewletir` hate organîzekirin Mîhrîcana Fîlman a Rojava di roja 7’emîn de didome Şehîdên gundê Teqil Beqil bi bîr anîn Bi çalakiyekê daxwaza naskirina zimanî suryanî kirin Li Qamişlo û Dêrikê xwendekar ji bo zimanê kurdî û Zanîngeha Rojava meşiyan Li bajarên herêma Cizîrê çalakiyên 25’ê Mijdarê didomin Li Dirbêsiyê bi boneya 25’ê Mijdarê meş hate lidarxistin