Li Hesekê rêjeya çandiniyê kêm dibe Ji ber nebûna sotemeniyê xwe bi betaniyan germ dikin Ciwan Îso: Hemû aliyên têkildar bi cidî nêzî dosyaya vegera koçberan nabin ‘Li hember tundiyê perwerde û birêxistinbûn’ Xwendekarên Dirbêsiyê: Çalakiyên me dê bidomînin ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 20-11-2026 El Şeybanî û Bin Ferhan li Riyadê civiyan Macron: Lûtkeya Trump, Xi û Pûtîn pergala nû ya cîhanê ava nake Artêşa Iraqê wê li Cerf Sexir bi cih bibe 4 wesayîtên Îsraîlê ketin Quneytîrayê Li asîmanê Tedmurê tevgera balafirên şer Li Dêrazorê di xeta gazê de teqîn Meclisa Kongra Star a Kobanê konferansa xwe li dar xist NYT: Netanyahu zextê li Trump dike ku êrişê bibe ser Îranê