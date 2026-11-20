Platforma Yekîtiya Neteweyî ya jinên Kurd destpê kir Kolberek kurd hate qetilkirin Hêzên Iraqê derbasî herêma Cerf Sexir bûn Pompekirina avê ji stasyona Elûkê ji bo 24 demjimêran hate rawestandin Hêzeke Îsraîlê ket gundê El Rafîd li gundewarê Quneytrayê Guhertina hevsengiya hêza navneteweyî rojeva medyaya Erebî bû Li Hesekê rêjeya çandiniyê kêm dibe Ji ber nebûna sotemeniyê xwe bi betaniyan germ dikin Ciwan Îso: Hemû aliyên têkildar bi cidî nêzî dosyaya vegera koçberan nabin ‘Li hember tundiyê perwerde û birêxistinbûn’ Xwendekarên Dirbêsiyê: Çalakiyên me dê bidomînin ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 20-11-2026 El Şeybanî û Bin Ferhan li Riyadê civiyan Macron: Lûtkeya Trump, Xi û Pûtîn pergala nû ya cîhanê ava nake