Kongra Star piştgiriya xwe bi xwendekarên Zanîngeha Rojava re anî ziman Li Amûdê semînera 25‘ê Mijdarê YRK: Du fermandar û pasdarek rejîma Îranê hatin cezakirin Gelê Hesekê êrişa li ser zanîngehê şermezar kir û daxwaza hesabpirsînê kir Rewşenbîrên jin: Tundiya qanûnî xetereya herî mezin e Xwendekareke Zanîngeha Rojava ku birîndar bûbû hûrgiliyên bûyeran vegotin Mîhrîcana Fîlman a Rojava di roja pêncemîn de dewam dike Li gelek bajarên herêma Cizîrê piştgirî dan Zanîngeha Rojava Navenda Jineolojiyê projeya "Edalet û Pêşveçûn" dest pê kir YRK: Du fermandar û pasdarek rejîma Îranê hatin cezakirin Tuncer Bakirhan: Pêvajo bi çar merhaleyan pêk tê Çalakiyên 25`ê Mijdarê: Divê bi qanûnî parastina jinan were kirin Şêniyên Qamişloyê cenazeyê şehîd Diyar spart axê Partî û hêzên siyasî yên Kurd entegreya bi dare zorê ya Zanîngeha Rojava red kir