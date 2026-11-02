Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran kir

Artêşa Îsraîlê devera Beyt Yahûn, Konîn û Îbil El Seqî topbaran kirin û li Zotira rojhilat jî mal û binesazî rûxandin.

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran kir
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
2 mijdar, 2026   20:48
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî Ajansa Neteweyî ya Lubnanê (NNA), hêzên Îsraîlê îro operasyonên teqandin û topbaranê li bajarokên başûrê Lubnanê pêk anîn. Di heman demê de rûxandina malan û binesaziyê didomînin.

Ajansê destnîşan kir ku hêzên Îsraîlê piştî nîvro li bajarokê Beyt Yahûn teqînên dijwar pêk anîn û bi obîsan derdora bajarokê Konîn topbaran kirin. Di heman demê de bi tankê êrişî bire ser qadên çandiniyê yên bajarokê Îbil El Seqî.

Hate ragihandin ku leşkerên Îsraîlê li bajarokê Zotir a rojhilat bi beldozeran rûxandina malan û binesaziyê didomînin.

Li gorî ajansê, hema bêje rojane li bajarokê teqandina malan û êrişên hewayî têne kirin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

Nûçeyên Têkildar

Medyaya  Erebî bandorên hilbijartinên Îsraîlê û krîza serweriyê nirixand

Medyaya  Erebî bandorên hilbijartinên Îsraîlê û krîza s...

30 cotmeh, 2026 - 09:33

Îranê gefa bersivdayîna êrişan xwar û li 4 keştiyên neftê xist

Îranê gefa bersivdayîna êrişan xwar û li 4 keştiyên nef...

31 cotmeh, 2026 - 10:56

Îranê li bermaberî vekirina tengava Hurmuzê şertên xwe pêşkêş kirin

Îranê li bermaberî vekirina tengava Hurmuzê şertên xwe ...

2 mijdar, 2026 - 18:14

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran û bombebaran kir

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran û bombebaran kir

31 cotmeh, 2026 - 19:26

Hûsiyan 3 êriş li dijî Erebistana Siûdî pêk anîn

Hûsiyan 3 êriş li dijî Erebistana Siûdî pêk anîn

25 cotmeh, 2026 - 23:00

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê benda kontrolê danîn

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê benda kontrolê danîn

1 mijdar, 2026 - 11:59