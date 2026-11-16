Li Tengava Hurmizê 2 keştiyên petrolê teqiyan

Artêşa Pasdaran a Îranê ragihand ku şeva borî li başûrê Tengava Hurmizê 2 keştiyên petrolê bi mayînên deryayî ketin û şewitîn.

Li Tengava Hurmizê 2 keştiyên petrolê teqiyan
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
16 mijdar, 2026   14:31
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Artêşa Pasdaran a Îranê diyar kir şeva borî 2 keştiyên petrolê dema ku dixwestin li başûrê Tengava Hurmizê re derbas bibin, xwe li mayînên deryayî dane û teqiyane.

Hat gotin ku di nava her du keştiyan de zêdetirî 4 milyon bermîl neft heye û agir pêketiye.

Her wiha hatiye diyarkirin ku dema keştiyek rakêşanê ji bo alîkariyê xwestiye nêzî keştiya yekem bibe, ew jî bi mayînekê ketiye, teqiyaye û agir pê ketiye.

Artêşa Pasdaran hişyarî da ku her keştiyek dema sîstema xwe ya deryavanî li Tengava Hurmizê bigire û bixwaze bi hemahengiya artêşa Amerîkayê tengavê derbas bike, wê rûbirûyê heman çarenûsê bibe.

 

Etîket:

Gotara berê

Dadgeha Dêrikê ji nû ve dest bi kar kir

Gotara pêşin

Mazot hat belavkirin lê şênî nikarin bikirin

Nûçeyên Têkildar

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

Li Bender Ebas û Girava Qeşem ên Îranê teqîn

8 mijdar, 2026 - 23:27

Îranê li radara Amerîkayê ya li Bahreynê xist

Îranê li radara Amerîkayê ya li Bahreynê xist

13 mijdar, 2026 - 11:49

Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin

Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin

12 mijdar, 2026 - 21:18

Rûsyayê li bakurê Ukraynayê bajarokek nû kontrol kir

Rûsyayê li bakurê Ukraynayê bajarokek nû kontrol kir

10 mijdar, 2026 - 18:04

Rubio: Niha pêdivî bi operasyoneke leşkerî ya berfireh nîn e

Rubio: Niha pêdivî bi operasyoneke leşkerî ya berfireh ...

10 mijdar, 2026 - 19:14

 Li dijî bajarê Sîrîk ê Îranê êriş

 Li dijî bajarê Sîrîk ê Îranê êriş

12 mijdar, 2026 - 23:41