Li Fransayê biryara girtina 3 jinên ku li Sûriyeyê tevlî DAIŞ`ê bibûn hat dayîn Fikarên li ser vegera şer û guhertina rêkeftinên ewlehiyê li herêmê Şêniyan daxwaz kir ku rêya kembera bajêr bê sererastkirin Şêniyên Dirbêsiyê daxwaza kêmkirina buhayê mazota germkirinê kir Çalakvanên jin li herêma Cizîrê: Divê mafê jinan ê qanûnî û civakî bê parastin ‘Em hewl didin bi sînemayê çîrokên berxwedanê bigihînin cîhanê‘ ‘Diyardeya zimanê nefretê divê bi qanûnî were çareserkirin’ ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 19-11-2026 Li Dêrazorê 6 kes hatin kuştin Di serdegirtina li Ceremanayê de 3 kes hatin kuştin Îsraîlê 2 serkirdeyên Tûgayên El Qesam kuştin Wezîrekî nû yê aboriyê û Şêwirmendê Serokkomariyê yê aboriyê hatin tayînkirin Hêzeke Îsraîlê derbasî gundekî Quneytrayê bû Li Til Temirê cotkarek di encama teqîna mayînekê de birîndar bû