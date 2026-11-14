Rûsyayê bajarokek Ukraynayê kontrol kir

Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ragihand ku wê bajarokek li herêma Zaporizhzhia kontrol kiriye û da zanîn ku di 24 saetên borî de êrişî cihên leşkerî yên Ukraynayê kirine û 231 dron xistine xwarê.

Rûsyayê bajarokek Ukraynayê kontrol kir
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
14 mijdar, 2026   17:20
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Wezareta Parastinê ya Rûsyayê ragihand ku w bajarokê Tersianka yê li herêma Zaporizhzhia ya başûrê rojhilatê Ukraynayê bi dest xistiye.

Wezaretê di rapora xwe ya rojane de diyar kir ku hêzên Rûsyayê binesaziya enerjî û veguhestinê ya ku ji aliyê hêzên Ukraynayê ve dihat bikaranîn, kargehên hilberîna dronan, depoyên cebilxaneyê û cihên bicihbûna leşkerî li 142 deveran kirine armanc.

Wezaretê got ku pergalên parastina asîmanî yên Rûsyayê di 24 saetên dawî de 231 dronên Ukraynayê xistine xwarê.

(fr)

Etîket:

Gotara berê

Waliyê nû yê Kerkûkê hate hilbijartin

Gotara pêşin

Li Rojhilatê Kurdistanê ji ber şer ziyan gihiştiye 18 avahiyên dîrokî

Nûçeyên Têkildar

Li nêzîkî Koşka Spî gule hatin avêtin: Kesek hat kuştin

Li nêzîkî Koşka Spî gule hatin avêtin: Kesek hat kuştin

12 mijdar, 2026 - 21:16

Siûdiyê 2 mûşekên Hûsiyan asteng kirin

Siûdiyê 2 mûşekên Hûsiyan asteng kirin

8 mijdar, 2026 - 19:59

Li Misrê du trên li hev qelibîn: Bi dehan kes bûn qurbanî

Li Misrê du trên li hev qelibîn: Bi dehan kes bûn qurbanî

8 mijdar, 2026 - 19:48

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

Li Japonyayê bi pileya 5,7 erd hejiya

8 mijdar, 2026 - 11:24

Parastina mîrateya Sûriyeyê û siberoja doza filistîniyan di rojnameyên erebî de

Parastina mîrateya Sûriyeyê û siberoja doza filistîniya...

12 mijdar, 2026 - 09:53

Îranê li radara Amerîkayê ya li Bahreynê xist

Îranê li radara Amerîkayê ya li Bahreynê xist

13 mijdar, 2026 - 11:49