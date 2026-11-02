Balafirên Îsraîlê li başûrê Sûriyeyê geriyan

3 wesayîtên Îsraîlê derbasî gundê Meiriyê yê Hawiza Yermûkê yê rojavayê Derayê bûn, hemwextî wê balafir li asîmanê başûrê Sûriyeyê difirîn.

Balafirên Îsraîlê li başûrê Sûriyeyê geriyan
ROJANE
2 mijdar, 2026   18:30
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), 3 wesayîtên hêzên Îsraîlê ketin gundê Meiriyê yê herêma Hawiza Yermûkê ya rojavayê Derayê û gihîştin herêma Hara El Tehtanî ya taxa rojava. 

Hemwextî ketinê, balafir li asîmanê parêzgeha Dera û deverên cuda yên başûrê Sûriyeyê difirîn.

Ev tevger, di çarçoveya derbasbûnêmn dubare yên hêzên Îsraîlê li deverêmn başûrê Sûriyeyê de pêk tên.

(f)

Etîket:

Gotara berê

UNESCO: Di du salan de 189 rojnamevan û xebatkarên medyayê hatine kuştin

Nûçeyên Têkildar

Hêzên Îsraîlê li rojavayê Şamê û Derayê tevger kir

Hêzên Îsraîlê li rojavayê Şamê û Derayê tevger kir

31 cotmeh, 2026 - 15:52

Hêzên Îsraîlê kesek li Derayê girt

Hêzên Îsraîlê kesek li Derayê girt

1 mijdar, 2026 - 19:22

Zanîngeha Kobanê biryara tevlêkirina nav Zanîngehên Heleb û Firatê red kir

Zanîngeha Kobanê biryara tevlêkirina nav Zanîngehên Hel...

2 mijdar, 2026 - 13:21

Hêzên Îsraîlê 2 girtî berdan

Hêzên Îsraîlê 2 girtî berdan

31 cotmeh, 2026 - 22:44

Li Hesekê sibe 29 şehîd tên bibîranîn

Li Hesekê sibe 29 şehîd tên bibîranîn

2 mijdar, 2026 - 15:52

Li Bakur û Tirkiyê çalakiyên 1'ê Mijdarê Roja Kobanê ya Cîhanê

Li Bakur û Tirkiyê çalakiyên 1'ê Mijdarê Roja Kobanê ya...

1 mijdar, 2026 - 15:14