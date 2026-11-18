Li Dêrazorê 6 kes hatin kuştin Di serdegirtina li Ceremanayê de 3 kes hatin kuştin Îsraîlê 2 serkirdeyên Tûgayên El Qesam kuştin Wezîrekî nû yê aboriyê û Şêwirmendê Serokkomariyê yê aboriyê hatin tayînkirin Hêzeke Îsraîlê derbasî gundekî Quneytrayê bû Li Til Temirê cotkarek di encama teqîna mayînekê de birîndar bû 185 xwendekarên Zanîngeha Kobanê derçûn Li Ceremanayê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin û 3 birîndar bûn Gerînendeyê Perwerdeyê bi mamosteyên Til Temirê re civiya Bi boneya 25`ê Mijdarê li Dirbêsiyê û Amûdê çalakî hatin lidarxistin Komxebata diyalogê bi dawî bû Katz gefa dagirkirinê li Libnan, Sûriye û Xezeyê xwarin KNK’ê girtin û binçavkirina siyasetmedarên Kurd şermezar kir Xwendekarên Zanîngeha Rojava dest bi kampanyaya îmzeyan kir