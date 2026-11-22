Îlham Ehmed: Pêdiviya qonaxê bi yekrêziya Kurdî heye Rejîma Îranê navçeya Serçûrî ya Merîwanê bombebaran kir Mazlûm Ebdî xebatên li deriyê Nisêbînê şopandin Li Qamişloyê sempozyûma rewşa jîngehê hat lidarxistin Di depoyeke çekan li gundewarên Ceblê teqînek rû da Meclisa Xwendekarên Zanîngeha Rojava: Li zanîngehê 25 xwendekar birîndar bûn Siûdî bi balafirên şer Yemenê bombebaran kir Heyeta Îmraliyê ya DEM Partiyê çû Girava Îmraliyê Li Sûriyeyê bareke çekên qaçax hat desteserkirin Li Hesekê, Til Temirê û Dirbêsiyê çalakiyên 25`ê Mijdarê Li gundewarê Dêrazorê leşkerek mir 2 jî birîndar bûn Li Qamişloyê mêran li dijî tundiya li ser jinan daxuyaniyek dan Dezgeha Dijî Terorê li Kerkukê çekên bermahiyên DAIŞ`ê desteser kir Koma Darsî ya Hesekê dê şanoyekê li hemû herêmên Cizîrê pêşkêş bike