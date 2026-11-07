Amerîka ji bo şidandina ambargoya li ser Îranê hêza "Irongate" ava kir

Artêşa Amerîkayê avakirina hêza"Irongate", ragihand. Li gorî artêşê, armanca avakirina vê hêzên şidandina ambargoya li ser Îranê, çavdêriya li rêyên veguhestina çekan û pêdiviyên qedexe û jêderên finansekirinê ye.

Amerîka ji bo şidandina ambargoya li ser Îranê hêza "Irongate" ava kir
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
7 mijdar, 2026   20:30
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Artêşa Amerîkayê avakirina hêzeke nû ya mîsyonan bi navê "Irongate" ragihand. Li gorî artêşê, armanca avakirina vê hêzê ew  e ku tedbîrên astengkirina veguhestina çekan û pêdiviyên qedexekirî bo Îranê li seranserê sînorên bejahî û deryaya Xezarê xurt bike.

Navenda hêza nû dê li bajarê Tampa yê Florida be. Hêza behsa mijarê dê operasyonên xwe bi ajansên din ên hikûmeta Amerîka re koordîne bike.

Fermandarê Fermandariya Navendî ya Amerîkayê Amîral Brad Cooper, bi daxuyaniyekê  ku li ser hesabê X‘ê parve kirine got, "Xurtkirina hevkariya di navbera Fermandariya Navendî û hevkarên li seranserê ajansên cuda yên Amerîkayê de dê kapasîteya Îranê ya fînansekirina terorê, ji nû ve avakirina kargehên çekan û pêşxistina şiyanên xwe yên leşkerî, sînordar bike."

Mîsyona "Irongate" di heman demê de betalkirina ew rêyên ku Îranê ji bo veguhestina teknolojî û materyalên dikarin ji bo armancên sivîl û leşkerî werin bikaranîn digire nav xwe. Her wiha dê çavkaniyên fînansekirinê yên ku cezayên Amerîkayê li ser wan hene, bike hedef.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

Gotara pêşin

DYA têkildarî Başûrê Kurdistanê daxuyanî da: Bi awayekî avaker bixebitin!

Nûçeyên Têkildar

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

2 mijdar, 2026 - 20:44

Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin

Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin

7 mijdar, 2026 - 23:06

Parlamentoya Belçîkayê têkildarî ‘penaberên neqanûnî’ pêşnûmeyek pejirand

Parlamentoya Belçîkayê têkildarî ‘penaberên neqanûnî’ p...

6 mijdar, 2026 - 13:35

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

7 mijdar, 2026 - 19:59

Li giraveke Spanyayê rewşa awarte

Li giraveke Spanyayê rewşa awarte

7 mijdar, 2026 - 22:04

Li îranê di mehek de herê kên 80 kes hatine darvekirin

Li îranê di mehek de herê kên 80 kes hatine darvekirin

6 mijdar, 2026 - 16:46