27'ê Mijdarê li Dêrikê hat pîrozkirin Li Siwêdayê pevçûn: fermandarek û 4 endamên hêzên ewlekariyê birîndar bûn Mîhrîcana Çandê ya Sêyemîn dest pê kir Şêniyên Qamişloyê salvegera PKK'ê pîroz kir Salvegera PKK'ê li Hesekê hat pîrozkirin Leşkerên Tirk li gundewarên Serêkaniyê du bend rakirin Trump piştgirî da Elî Zeydî KCK: Ji bo parastina destketiyên Başûr em ê bi berpirsyariya xwe rabin Li Kobanê pîrozbahiya salvegera damezirandina PKK’ê Li gundewarên Derayê du leşker hatin kuştin ‘Îran xwe ji bo êrişek nû amade dike’ Di encama êrişa dronê de li Sudanê 11 kes mirin Iraq: Deriyên sînor ên Welîd û Rebîe wê 24 saetan vekirîbin Kongra Star: Di salvegera cejna vejînê de girîngiya têkoşîna jinan derdikeve holê