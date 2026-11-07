DYA têkildarî Başûrê Kurdistanê daxuyanî da: Bi awayekî avaker bixebitin!

Wezareta Karên Derve ya DYA’yê têkildarî geşedanên siyasî yên Başûrê Kurdistanê ragihand ku DYA pişgiriya herêmek bi hêz û berxwedêr dike û bang li aliyan kir ku "Dimildest û bi awayekî avaker bixebitin."

DYA têkildarî Başûrê Kurdistanê daxuyanî da: Bi awayekî avaker bixebitin!
KURDISTAN
7 mijdar, 2026   20:48
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Wezareta Karên Derve ya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) têkildarî geşedanên siyasî yên li Başûrê Kurdistanê helwesta xwe ya fermî ragihand.

Di daxuyaniya wezaretê de hate gotin, DYA pişgiriya herêmek bi hêz û berxwedêr dike ku wek stûneke bingehîn ya têkiliya berfireh a di navbera Amerîka û Iraqê de ye.

Wezaretê destnîşan kir ku DYA‘yê hemû aliyan teşwîq dike ku demildest û bi awayekî avaker li ser mijarên ku saziyên herêma Kurdistanê xurt dikin, bixebitin.

Her wiha anî ziman ku "DYA pabendê hevkarên xwe yên li Iraqê ne ku ji bo avakirina welatekî serwer û aram dixebitin.

Etîket:

Gotara berê

Amerîka ji bo şidandina ambargoya li ser Îranê hêza "Irongate" ava kir

Gotara pêşin

Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyan ket gundewarê Quneytrayê

Nûçeyên Têkildar

Karayilan: Şoreşa Rojava berhema şehîdan e

Karayilan: Şoreşa Rojava berhema şehîdan e

21 cotmeh, 2026 - 11:06

Rejîma Îranê bi dronan êrişî Komeleya Şoreşgerên Zehmetkêş kir

Rejîma Îranê bi dronan êrişî Komeleya Şoreşgerên Zehmet...

4 mijdar, 2026 - 10:22

5 çiyagerên ji aliyê Îranê ve hatin binçavkirin windane

5 çiyagerên ji aliyê Îranê ve hatin binçavkirin windane

20 cotmeh, 2026 - 12:32

Amadekariyên daxuyaniya hevpar a artêşa Iraq û YBŞ-YJŞ’ê tê kirin

Amadekariyên daxuyaniya hevpar a artêşa Iraq û YBŞ-YJŞ’...

25 cotmeh, 2026 - 08:34

Karasû: Dema azadiya Rêbertî pêk hat, hingî wê komplo bi temamî pûç bibe

Karasû: Dema azadiya Rêbertî pêk hat, hingî wê komplo b...

6 cotmeh, 2026 - 08:21

YRK: Em ê li dijî êrîşên hêzên Îranê mafê xwe yê parastina rewa bi kar bînin

YRK: Em ê li dijî êrîşên hêzên Îranê mafê xwe yê parast...

17 cotmeh, 2026 - 10:52