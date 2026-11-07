ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 08-11-2026 Li girava Qeşmê teqîn rû dan Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin Li giraveke Spanyayê rewşa awarte Hêzeke Îsraîlê bi 14 erebeyan ket gundewarê Quneytrayê DYA têkildarî Başûrê Kurdistanê daxuyanî da: Bi awayekî avaker bixebitin! Amerîka ji bo şidandina ambargoya li ser Îranê hêza "Irongate" ava kir Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan NY’yê li ser darvekirinên li Îranê hişyarî da Hêzên Îsraîlê gundekî Derayê gulebaran kir Zanîngeha Rojava dê encama qebûlkirina zanîngehê ji nû ve binirxîne Li Sûriyeyê di encama teqîna mayînan de kuştî û birîndar çêbûn Xaleke Hêzên Ewlekariyê li gundewarê Hesekê rastî êrişê hat