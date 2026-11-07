Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin

Li nêzîkî meydana bazara sereke ya bajarê Krakowê yê li başûrê Polonyayê 5 kes di encama gulebaranekê de hatin kuştin û 10 kes birîndar bûn.

Li Polonyayê di êrişeke çekdarî de 5 kes hatin kuştin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
7 mijdar, 2026   19:59
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî agahiyên ku televîzyona N24 a Polonyayê ji dezgeha agirkujiyê wergirtine, 5 kes di encama gulebaranê de li nêzîkî meydana bazara sereke ya Krakowê ya li başûrê welêt hatin kuştin û 10 kes birîndar bûn.

Serokwezîrê Polonyayê Donald Tusk di nivîsekê de ku li ser X‘ê weşandiye got ku polîsan der barê bûyerê de lêkolînê dikin. Tusk destnîşan kir ku ew agahiyên li ser bûyerê ji Wezareta Karên Hundir werdigire.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Jendermeyên Tirk li 3 ciwanên ji Girê Spî dan

Gotara pêşin

Amerîka ji bo şidandina ambargoya li ser Îranê hêza "Irongate" ava kir

Nûçeyên Têkildar

Bloomberg: DYA û Îran ji bo dawîkirina şer nêzîkî lihevkirineke muhtemel dibin

Bloomberg: DYA û Îran ji bo dawîkirina şer nêzîkî lihev...

6 mijdar, 2026 - 23:04

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran kir

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran kir

2 mijdar, 2026 - 20:48

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

2 mijdar, 2026 - 20:44

Li Fransayê xwendekarên lîseyê banga boykotê kir

Li Fransayê xwendekarên lîseyê banga boykotê kir

1 mijdar, 2026 - 18:18

Li îranê di mehek de herê kên 80 kes hatine darvekirin

Li îranê di mehek de herê kên 80 kes hatine darvekirin

6 mijdar, 2026 - 16:46

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

Rûsya li tesîsên enerjî û lojîsîkê yên Ukraynayê xistin

6 mijdar, 2026 - 10:23