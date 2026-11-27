PKK`ê ji têkoşîna çekdarî ber bi siyaseta demokratîk ve-1 ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 27-11-2026 DEM Partî: Divê statuya destûrî ya Herêma Kurdistanê were parastin PE’yê rêkeftina Şam û QSD’ê pêşwazî kir Li Dêrazorê mayînek bi erebeya hêzên ewlehiyê de teqiya 27'ê Mijdarê li gelek bajaran hat pîrozkirin Li Hesekê li dijî dewriyeya Hêzên Ewlekariya Hundirîn êriş: Welatiyek şehîd bû Civîna Desteya Ewlehiya Neteweyî bi dawî bû Erebistana Siûdî: Hûsiyan êrişî parzûngeha Cazanê kir Zeydî: Artêşa hevpar a Iraqê wê li ser sînor bicih bibe Şêniyên Til Temir, Zirgan û Dirbêsiyê 27'ê Mijdarê pîroz kir Li Kobanê meşa piştgiriya Başûrê Kurdistanê Li Qamişloyê piştigiriya bi gelê Başûrê Kurdistanê hat nîşandan Iraqê dest bi girtina deriyên sînor ên 'nefermî' kir